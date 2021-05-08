Євробачення: український гурт Go_A вирушив у Роттердам
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Конкурсанти від України, музичний гурт Go_A вирушив до Роттердаму, де цьогоріч проходить Пісенний конкурс Євробачення. Відповідною новиною учасники гурту поділилсь в своєму Instagram, передає УНН.
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“Ми вирушаємо в Роттердам”, - повідомили учасники гурту, поділившись відео з аеропорту “Бориспіль”.
Деталі
65-й конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up), проте його проведення було відкладено на рік через пандемію коронавірусу.
За планами організаторів, тепер “Євробачення” має пройти 18-22 травня, також у Роттердамі та під колишнім гаслом.
Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.
Варто також відзначити, що дві країни знялися з конкурсу — це Вірменія і Білорусь, виключена через свою скандальну пісню.
Нагадаємо
Кліп на пісню “SHUM” представника України гурту Go_A увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному ютуб-каналі Євробачення.