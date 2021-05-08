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Євробачення: український гурт Go_A вирушив у Роттердам

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Конкурсанти від України, музичний гурт Go_A вирушив до Роттердаму, де цьогоріч проходить Пісенний конкурс Євробачення. Відповідною новиною учасники гурту поділилсь в своєму Instagram, передає УНН.

Цитата

“Ми вирушаємо в Роттердам”, - повідомили учасники гурту, поділившись відео з аеропорту “Бориспіль”.

Деталі

65-й конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up), проте його проведення було відкладено на рік через пандемію коронавірусу.

За планами організаторів, тепер “Євробачення” має пройти 18-22 травня, також у Роттердамі та під колишнім гаслом.

Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.

Варто також відзначити, що дві країни знялися з конкурсу — це Вірменія і Білорусь, виключена через свою скандальну пісню.

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Публикация от Go_A (@go_a_band)

Нагадаємо

Кліп на пісню “SHUM” представника України гурту Go_A увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному ютуб-каналі Євробачення.

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