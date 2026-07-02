Евро-2026 (U-19): Украина сегодня сыграет против Сербии
Киев • УНН
2 июля в 20:00 Украина U-19 встретится с Сербией во втором туре молодежного Евро-2026. Украина лидирует в группе после победы над Хорватией.
Сегодня, 2 июля, в 20:00 юношеская сборная Украины U-19 проведет второй матч группового этапа молодежного Чемпионата Европы-2026 против сборной Сербии, передает УНН.
Детали
В рамках второго тура молодежная сборная Украины встретится со сборной Сербии в городе Бангор, Уэльс, на стадионе "Bangor City Stadium".
В первом туре наша команда одержала волевую победу над Хорватией - 3:1. На 22-й минуте Иван Барич реализовал пенальти. Однако уже через четыре минуты Данило Богданов восстановил равновесие после передачи Павла Люсина.
Во втором тайме украинская команда полностью перехватила инициативу. На 48-й минуте Никита Калюжный вывел "сине-желтых" вперед, а уже на 57-й Павел Люсин, которому ассистировал Павел Сикут, установил окончательный счет - 3:1.
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В то же время Сербия в первом туре уступила сверстникам из Италии - 2:0.
Сейчас Украина занимает первое место в группе, а Сербия - последнее.
Поединок в Бангоре начнется в 20:00 по киевскому времени. Матч будет транслировать медиасервис MEGOGO в разделе "Спорт" по подписке, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ", который вещает в сетях Т2 и кабельного телевидения.
Также матч покажет "Суспільне Спорт" и региональные каналы "Суспільного".
Букмекеры в этом поединке отдают незначительное преимущество Украине, на победу которой можно поставить с коэффициентом - 2,4. На победу Сербии - 2,89, а на ничью - 3,42.
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