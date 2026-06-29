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Украина с победы над хорватами стартовала на Евро U-19 и возглавила свою группу

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Украина U-19 обыграла Хорватию 3:1 в первом туре чемпионата Европы. Команда возглавила группу, опередив Италию по разнице мячей.

Украина с победы над хорватами стартовала на Евро U-19 и возглавила свою группу

Сборная Украины U-19 удачно начала выступление на чемпионате Европы среди юниоров, одержав уверенную победу над командой Хорватии со счетом 3:1, пишет УНН.

Подробности

Первыми в матче забили хорваты – на 22-й минуте Иван Барич реализовал пенальти. Однако уже через четыре минуты Данило Богданов восстановил равновесие после передачи Павла Люсина.

Во втором тайме украинская команда полностью перехватила инициативу. На 48-й минуте Никита Калюжный вывел "сине-желтых" вперед, а уже на 57-й Павел Люсин, которому ассистировал Павел Сикут, установил окончательный счет – 3:1.

Украина опережает Италию по разнице мячей

В другом матче группы Италия победила Сербию и также набрала три очка. Однако благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей именно сборная Украины после первого тура возглавила турнирную таблицу своей группы.

Интересно, что перед началом встречи букмекеры считали фаворитом именно сборную Хорватии. На победу хорватских юношей принимали ставки с коэффициентом 1,4, тогда как победу украинцев оценивали коэффициентом более 4. Однако украинская команда смогла опровергнуть прогнозы и начать турнир с важной победы.

Евро-2026 (U-19): сегодня юношеская сборная Украины стартует матчем против Хорватии29.06.26, 20:46 • 2518 просмотров

Степан Гафтко

Спорт