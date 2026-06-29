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Евро-2026 (U-19): сегодня юношеская сборная Украины стартует матчем против Хорватии

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

Сегодня в 22:00 сборная Украины U-19 стартует на Евро-2026 против Хорватии. В полуфинал выходят по две лучшие команды из группы.

Евро-2026 (U-19): сегодня юношеская сборная Украины стартует матчем против Хорватии

Сегодня, 29 июня, в 22:00 сборная Украины до 19 лет стартует на молодежном Чемпионате Европы против сборной Хорватии, передает УНН.

Формат турнира

Юношеский (U-19) чемпионат Европы 2026 стартует сегодня, 29 июня, в Уэльсе. Украинская команда пробилась в группу В благодаря победе в группе 5.

Наша сборная попала на Евро-2026 в группу В, где кроме Украины также выступают Хорватия, Италия и Сербия.

В группу А попали: Уэльс, как хозяин турнира, Дания, Германия и Испания.

По результатам группового этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Они автоматически получат путевки на ЧМ-2027 (U-20), который будет проходить в Азербайджане и Узбекистане.

Еще одну возможность квалифицироваться на мундиаль получат команды, занявшие в своих группах третьи места. Они сыграют в поединке за 5-е место, победитель которого позже примет участие в межконтинентальном плей-офф за последнюю путевку на ЧМ-2027 (U-20).

Полуфиналы и матч за 5-е место Евро-2026 (U-19) состоятся 8 июля. Финал пройдет 11 июля.

Состав сборной Украины

Вратари: Назар Домчак ("Славия" Прага, Чехия), Назар Макаренко ("Александрия").

Защитники: Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Дмитрий Стрельчук (все - "Шахтер" Донецк), Кирилл Дегтярь, Егор Шерстюк (оба - "Металлист" Харьков), Данило Малов ("Олимпия" Любляна, Словения), Юрий Кокодиняк ("Карпаты" Львов), Константин Губенко ("Динамо" Киев).

Полузащитники: Александр Сорока ("Гент", Бельгия), Богдан Оличенко ("Бавария" Мюнхен, Германия), Константинос Плиш ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Павел Люсин ("Динамо" Киев), Сергей Игнатков (ФК "Сараево", Босния и Герцеговина), Патрик Сикут ("Питерборо", Англия), Виталий Глют ("Чикаго", США).

Нападающие: Богдан Попов ("Эмполи", Италия), Дмитрий Богданов ("Унион" Берлин, Германия), Александр Каменский ("Кривбасс" Кривой Рог).

Расписание матчей

1 тур. 29 июня Италия - Сербия 18:00 Хорватия - Украина 22:00

2 тур. 2 июля Хорватия - Италия 16:00 Сербия - Украина 20:00

3 тур. 5 июля Сербия - Хорватия 18:00 Украина - Италия 18:00

Как выступала Украина на Евро

Сборная Украины 7 раз принимала участие на Чемпионатах Европы. Лучшим результатом для нашей сборной являются "золотые" медали в 2009 году. Отметим, тот турнир проходил в Донецке и Мариуполе.

Кроме того, Украина дважды доходила до полуфинала - в 2018 и 2024 годах.

Украина U-19 уступила Англии в матче за третье место на турнире в Испании14.10.24, 16:53 • 15333 просмотра

Павел Башинский

Спорт