Украина U-19 уступила Англии в матче за третье место на турнире в Испании
Киев • УНН
Юношеская сборная Украины U-19 уступила Англии U-18 в матче за бронзу на турнире в Марбелье. Это был подготовительный турнир перед квалификацией на Евро-2025, где Украина сыграет с Казахстаном, Словенией и Нидерландами.
Юношеская сборная Украины U-19 проиграла Англии матч за бронзу на товарищеском турнире в Испании.
Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Украинской Ассоциации Футбола.
Сборная Украины U-19 уступила в матче за 3-е место Англии U-18, в товарищеском турнире в Марбелье, накануне квалификационного раунда отбора на Евро-2025.
Справка
В турнире принимали участие 4 команды. Играли по олимпийской системе - на вылет. Сборная Украины в полуфинале проиграла Нидерландам 0:1.
Дополнение
Уже в ноябре подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с Казахстаном, Словенией и Нидерландами в борьбе за путевку на Евро. Далее пройдут две сборные.
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