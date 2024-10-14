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Україна U-19 поступилась Англії у матчі за третє місце на турнірі в Іспанії

Київ • УНН

 • 15190 перегляди

Юнацька збірна України U-19 поступилася Англії U-18 у матчі за бронзу на турнірі в Марбельї. Це був підготовчий турнір перед кваліфікацією на Євро-2025, де Україна зіграє з Казахстаном, Словенією та Нідерландами.

Україна U-19 поступилась Англії у матчі за третє місце на турнірі в Іспанії

Юнацька збірна України U-19 програла Англії матч за бронзу на товариському турнірі в Іспанії.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Української Асоціації Футболу.

Збірна України U-19 поступилась у матчі за 3-тє місце Англії U-18, у  товариському турнірі у Марбельї, напередодні кваліфікаційного раунду відбору на Євро-2025.

Довідка

У турнірі брали участь 4 команди. Грали за олімпійською системою - на виліт. Збірна України у півфіналі програла Нідерландам 0:1.

Доповнення

Вже у листопаді підопічні Дмитра Михайленка зіграють з Казахстаном, Словенією та Нідерландами у боротьбі за путівку на Євро. Далі пройдуть дві збірні.

Збірна України оголосила заявку на матч проти Чехії в Лізі націй14.10.24, 09:56 • 13197 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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Англія
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