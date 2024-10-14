Україна U-19 поступилась Англії у матчі за третє місце на турнірі в Іспанії
Київ • УНН
Юнацька збірна України U-19 поступилася Англії U-18 у матчі за бронзу на турнірі в Марбельї. Це був підготовчий турнір перед кваліфікацією на Євро-2025, де Україна зіграє з Казахстаном, Словенією та Нідерландами.
Юнацька збірна України U-19 програла Англії матч за бронзу на товариському турнірі в Іспанії.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Української Асоціації Футболу.
Збірна України U-19 поступилась у матчі за 3-тє місце Англії U-18, у товариському турнірі у Марбельї, напередодні кваліфікаційного раунду відбору на Євро-2025.
Довідка
У турнірі брали участь 4 команди. Грали за олімпійською системою - на виліт. Збірна України у півфіналі програла Нідерландам 0:1.
Доповнення
Вже у листопаді підопічні Дмитра Михайленка зіграють з Казахстаном, Словенією та Нідерландами у боротьбі за путівку на Євро. Далі пройдуть дві збірні.
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