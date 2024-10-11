Есть прилет КАБа в лесополосу: Терехов о взрывах в Харькове
Киев • УНН
Городской голова Харькова сообщил о прилете управляемой авиабомбы в лесополосу Шевченковского района. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, также был слышен взрыв за пределами города.
Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что предварительно есть прилет УАБа в лесополосу Шевченковского района, передает УНН.
"Предварительно прилет КАБа в лесополосу Шевченковского района. На данную минуту без пострадавших и разрушений", - сообщил Терехов.
Напомним
В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города. Оккупанты ударили управляемой авиабомбой в районе Дергачей, информация о пострадавших и разрушениях выясняется.