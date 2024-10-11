Є приліт КАБа у лісосмугу: Терехов про вибухи в Харкові
Київ • УНН
Міський голова Харкова повідомив про приліт керованої авіабомби в лісосмугу Шевченківського району. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає, також було чути вибух за межами міста.
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що попередньо є приліт КАБа у лісосмугу Шевченківського району, передає УНН.
"Попередньо приліт КАБа у лісосмугу Шевченківського району. На дану хвилину без постраждалих та руйнувань", - повідомив Терехов.
Нагадаємо
У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста. Окупанти вдарили керованою авіабомбою в районі Дергачів, інформація про постраждалих та руйнування з'ясовується.