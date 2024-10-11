У Харкові чули вибух: ймовірно, за межами міста - ЗМІ
Київ • УНН
У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста. Окупанти вдарили керованою авіабомбою в районі Дергачів, інформація про постраждалих та руйнування з'ясовується.
У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста, передає УНН із посиланням на Суспільне.
"Окупанти вдарили КАБом у районі Дергачів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з'ясовується", - повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Раніше у Повітряних силах попередили про пуск КАБ на Харківщину.
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