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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9468 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Харкові чули вибух: ймовірно, за межами міста - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26509 перегляди

У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста. Окупанти вдарили керованою авіабомбою в районі Дергачів, інформація про постраждалих та руйнування з'ясовується.

У Харкові чули вибух: ймовірно, за межами міста - ЗМІ

У Харкові пролунав вибух, ймовірно, за межами міста, передає УНН із посиланням на Суспільне.

"Окупанти вдарили КАБом у районі Дергачів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з'ясовується", - повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Раніше у Повітряних силах попередили про пуск КАБ на Харківщину.

Масований авіаудар по Куп'янську: одна людина загинула, 5 - постраждали11.10.24, 20:09 • 15412 переглядiв

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