Масований авіаудар по Куп'янську: одна людина загинула, 5 - постраждали
Київ • УНН
Російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору Куп'янська. Внаслідок атаки загорілися 2 приватні будинки та 2 господарські споруди, 1 людина загинула, 5 постраждали.
російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору міста Куп'янськ, одна людина загинула, 5 – постраждали, передає УНН із посиланням на ДСНС.
11 жовтня вдень російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору міста Куп'янськ. Внаслідок атаки спалахнули 2 приватні будинки та 2 господарські споруди на площі 240 м². Також загорівся сухостій поруч із житловими будинками
До ліквідації наслідків залучили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.
За даними рятувальників, 1 людина загинула, 5 – постраждали.
росіяни вдарили по Харківському району: п'ять постраждалих10.10.24, 15:32 • 12641 перегляд