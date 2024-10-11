Масований авіаудар по Куп'янську: одна людина загинула, 5 - постраждали

російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору міста Куп'янськ, одна людина загинула, 5 – постраждали, передає УНН із посиланням на ДСНС.

11 жовтня вдень російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору міста Куп'янськ. Внаслідок атаки спалахнули 2 приватні будинки та 2 господарські споруди на площі 240 м². Також загорівся сухостій поруч із житловими будинками