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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Масований авіаудар по Куп'янську: одна людина загинула, 5 - постраждали

Київ • УНН

 • 15412 перегляди

Російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору Куп'янська. Внаслідок атаки загорілися 2 приватні будинки та 2 господарські споруди, 1 людина загинула, 5 постраждали.

Масований авіаудар по Куп'янську: одна людина загинула, 5 - постраждали

російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору міста Куп'янськ, одна людина загинула, 5 – постраждали, передає УНН із посиланням на ДСНС.

11 жовтня вдень російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору міста Куп'янськ. Внаслідок атаки спалахнули 2 приватні будинки та 2 господарські споруди на площі 240 м². Також загорівся сухостій поруч із житловими будинками 

- йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків залучили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

За даними рятувальників, 1 людина загинула, 5 – постраждали.

росіяни вдарили по Харківському району: п'ять постраждалих10.10.24, 15:32 • 12641 перегляд

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