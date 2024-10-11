Массированный авиаудар по Купянску: один человек погиб, 5 - пострадали
Киев • УНН
Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору Купянска. В результате атаки загорелись 2 частных дома и 2 хозяйственные постройки, 1 человек погиб, 5 пострадали.
российские оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору города Купянск, один человек погиб, 5 - пострадали, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
11 октября днем российские оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору города Купянск. В результате атаки вспыхнули 2 частных дома и 2 хозяйственные постройки на площади 240 м². Также загорелся сухостой рядом с жилыми домами
К ликвидации последствий привлекли 15 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС.
По данным спасателей, 1 человек погиб, 5 - пострадали.
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