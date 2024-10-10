россияне ударили по Харьковскому району: пять пострадавших

Российские войска нанесли удар по селу Черкасская Лозовая в Харьковском районе, пострадали пять человек, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая Харьковского района. На эту минуту - пять пострадавших - написал Синегубов.

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