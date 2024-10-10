россияне ударили по Харьковскому району: пять пострадавших
Киев • УНН
Российские оккупанты нанесли удар по селу Черкасская Лозовая в Харьковском районе. В результате атаки пострадали пять человек, сообщают местные органы власти.
Российские войска нанесли удар по селу Черкасская Лозовая в Харьковском районе, пострадали пять человек, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая Харьковского района. На эту минуту - пять пострадавших
Вражеский удар по Харьковщине: уничтожили дом, повредили более 109 октября 2024, 22:27 • 13295 просмотров