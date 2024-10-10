россияне ударили по Харьковскому району: пять пострадавших

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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
  •  10723 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
  •  22628 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  70376 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  100499 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  78387 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
  •  117482 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

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Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
9 октября 2024, 12:35  •  125854 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
9 октября 2024, 11:29  •  155128 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

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В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
9 октября 2024, 08:40  •  126763 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

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Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
9 октября 2024, 08:27  •  116630 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

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Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  127869 просмотра
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Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

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У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

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Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  109785 просмотра
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россияне ударили по Харьковскому району: пять пострадавших

россияне ударили по Харьковскому району: пять пострадавших

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 12:32  •  4224 просмотра

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Российские оккупанты нанесли удар по селу Черкасская Лозовая в Харьковском районе. В результате атаки пострадали пять человек, сообщают местные органы власти.

Российские войска нанесли удар по селу Черкасская Лозовая в Харьковском районе, пострадали пять человек, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая Харьковского района. На эту минуту - пять пострадавших

- написал Синегубов.

Вражеский удар по Харьковщине: уничтожили дом, повредили более 109 октября 2024, 22:27 • 13295 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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