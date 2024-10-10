росіяни вдарили по Харківському району: п'ять постраждалих
Київ • УНН
Російські окупанти завдали удару по селу Черкаська Лозова в Харківському районі. В результаті атаки постраждали п'ять осіб, повідомляють місцеві органи влади.
Російські війська завдали удару по селу Черкаська Лозова в Харківському районі, постраждали п'ять осіб, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова Харківського району. На цю хвилину - пʼять постраждалих
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