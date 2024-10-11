В Харькове слышали взрыв: вероятно, за пределами города - СМИ
Киев • УНН
В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города. Оккупанты ударили управляемой авиабомбой в районе Дергачей, информация о пострадавших и разрушениях выясняется.
В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
"Оккупанты ударили УАБом в районе Дергачей. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется", - сообщил председатель Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
Ранее в Воздушных силах предупредили о пуске КАБ на Харьковщину.
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