Есть понимание, какие договоренности по безопасности могут быть со странами региона Залива – Зеленский

Киев • УНН

Рустем Умеров доложил о результатах визитов в страны Персидского залива. Украина ожидает ПВО и отправила специалистов для защиты региона от шахедов.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о результатах его работы на Ближнем Востоке, отметив, что уже есть понимание, какие новые соглашения по безопасности могут быть со странами региона Залива. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

На этой неделе Рустем Умеров был в ключевых столицах региона Залива и сегодня уже докладывал по результатам. Пока что в телефонном режиме. Завтра будет более предметный доклад онлайн. Есть понимание, какие новые соглашения по безопасности могут быть со странами в этом регионе 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что есть конкретные вещи, которыми страны Персидского залива могут поддержать Украину, поддержать защиту - прежде всего это ПВО. 

Есть то, в чем мы можем поддержать их, и уже поддерживаем. Украинские группы экспертов для защиты от "шахедов" уже в соответствующих странах, ежедневно есть доклады и по их выполнению задач 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, политическая часть переговорной группы уже в пути в США, где в субботу планируется встреча с американской стороной.

Павел Башинский

Политика
Военное положение
Война в Украине
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина