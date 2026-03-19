Є розуміння, які безпекові домовленості можуть бути з країнами регіону Затоки - Зеленський
Київ • УНН
Рустем Умєров доповів про результати візитів до країн Перської затоки. Україна очікує на ППО та відправила фахівців для захисту регіону від шахедів.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо результатів його роботи на Близькому Сході, зазначивши, що є вже розуміння, які нові безпекові домовленості можуть бути з країнами регіону Затоки. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
За цей тиждень Рустем Умєров був у ключових столицях регіону Затоки й сьогодні вже доповідав по результатах. Поки що в телефонному режимі. Завтра буде більш предметна доповідь онлайн. Є розуміння, які нові безпекові домовленості можуть бути з країнами в цьому регіоні
Він додав, що є конкретні речі, якими країни Перської Затоки можуть підтримати Україну, підтримати захист - передусім це ППО.
Є те, в чому ми можемо підтримати їх, і вже підтримуємо. Українські групи експертів для захисту від "шахедів" вже у відповідних країнах, щоденно є доповіді й по їхньому виконанню завдань
Нагадаємо
Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, політична частина переговорної групи вже в дорозі до США, де у суботу планується зустріч із американською стороною.