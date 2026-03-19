Є розуміння, які безпекові домовленості можуть бути з країнами регіону Затоки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо результатів його роботи на Близькому Сході, зазначивши, що є вже розуміння, які нові безпекові домовленості можуть бути з країнами регіону Затоки. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

За цей тиждень Рустем Умєров був у ключових столицях регіону Затоки й сьогодні вже доповідав по результатах. Поки що в телефонному режимі. Завтра буде більш предметна доповідь онлайн. Є розуміння, які нові безпекові домовленості можуть бути з країнами в цьому регіоні - сказав Зеленський.

Він додав, що є конкретні речі, якими країни Перської Затоки можуть підтримати Україну, підтримати захист - передусім це ППО.

Є те, в чому ми можемо підтримати їх, і вже підтримуємо. Українські групи експертів для захисту від "шахедів" вже у відповідних країнах, щоденно є доповіді й по їхньому виконанню завдань - додав Зеленський.

