Есть неявная гарантия экономической безопасности - Министр финансов США о соглашении по "редкоземелью"

Соглашение между США и Украиной, которое предусматривает сотрудничество в сферах стратегических минералов, энергетики и государственных предприятий, содержит "неявную гарантию" экономической безопасности. Об этом заявил Министр финансов США Скотт Бессент, слова которого цитирует издание The Hill, передает УНН.

Это соглашение является частью долгосрочной переговорной стратегии президента Трампа по установлению мира между Украиной и россией и... позволяет украинцам вернуться к мирной жизни. Первая часть - это партнерство между Украиной и США, которое охватывает стратегические минералы, энергетику и государственные предприятия - сказал Скотт Бессент.

Он также отметил, что это соглашение включает неявную гарантию того, что Соединённые Штаты значительно инвестируют в экономическое будущее. Министр финансов США назвал это гарантией экономической безопасности.

По мнению министра, чем больше активов американские компании будут иметь в Украине, тем больший интерес у США будет к стабильному развитию украинской экономики, тем выше будет прибыль для американских налогоплательщиков.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 февраля рассказал, что его могут заставить подписать экономическое соглашение с Соединенными Штатами, которое обеспечит продолжение помощи Украине в обмен на то, что США получат прибыль от добычи полезных ископаемых в стране.

Президент Украины заявил, что не подпишет то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев. В то же время Владимир Зеленский сообщил о желании диалога с Трампом по новому соглашению с США и подчеркнул, что не признает долг в 500 млрд долларов, подтверждая получение только 100 млрд в виде гранта.

Майк Волц посоветовал Киеву смягчить критику и подписать соглашение о доступе США к ресурсам Украины. Заявление прозвучало после обмена резкими высказываниями между Трампом и Зеленским.

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно