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Є неявна гарантія економічної безпеки - Міністр фінансів США про угоду стосовно "рідкісноземів"

Є неявна гарантія економічної безпеки - Міністр фінансів США про угоду стосовно "рідкісноземів"

Київ • УНН

 • 30563 перегляди

Міністр фінансів США заявив про "неявну гарантію" економічної безпеки в новій угоді з Україною. Угода передбачає співпрацю у сферах стратегічних мінералів, енергетики та держпідприємств.

Угода між США та Україною, яка передбачає співпрацю у сферах стратегічних мінералів, енергетики та державних підприємств, містить "неявну гарантію" економічної безпеки. Про це заявив Міністр фінансів США Скотт Бессент, слова якого цитує видання The Hill, передає УНН.

Ця угода є частиною довгострокової переговорної стратегії президента Трампа щодо встановлення миру між Україною та Росією та… дозволяє українцям повернутися до мирного життя. Перша частина - це партнерство між Україною та США, яке охоплює стратегічні мінерали, енергетику та державні підприємства

- сказав Скотт Бессент.

Він також зазначив, що ця угода включає неявну гарантію того, що Сполучені Штати значно інвестують в економічне майбутнє. Міністр фінансів США назвав це гарантією економічної безпеки.

На думку міністра, чим більше активів американські компанії матимуть в Україні, тим більший інтерес у США буде до стабільного розвитку української економіки, тим вищим буде прибуток для американських платників податків.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 23 лютого розповів, що його можуть змусити підписати економічну угоду зі Сполученими Штатами, яка забезпечить продовження допомоги Україні в обмін на те, що США отримають прибуток від видобування корисних копалин у країні.

Президент України заявив, що не підпише те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Водночас Володимир Зеленський повідомив про бажання діалогу з Трампом щодо нової угоди зі США та наголосив, що не визнає борг у 500 млрд доларів, підтверджуючи отримання лише 100 млрд у вигляді гранту.

Майк Волц порадив Києву пом'якшити критику та підписати угоду про доступ США до ресурсів України. Заява пролунала після обміну різкими висловлюваннями між Трампом і Зеленським.

Подоляк про угоду щодо рідкоземів: під час підписання присутність президентів обов'язкова23.02.25, 13:42 • 60177 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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