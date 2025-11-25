Есть несколько деликатных и нерешенных деталей, которые необходимо урегулировать между Украиной, Россией и США – пресс-секретарь Белого дома
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт сообщила о значительном прогрессе в продвижении мирного соглашения между Украиной и Россией. По ее словам, есть деликатные детали, требующие дальнейших переговоров.
Пресс-секретарь Белого дома и помощник президента Дональда Трампа, Кэролайн Ливитт, сообщила в социальной сети X, что на прошлой неделе Соединенные Штаты достигли значительного прогресса в продвижении мирного соглашения, пригласив Украину и Россию за стол переговоров. Об этом пишет УНН.
Подробности
Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами
По ее словам, хотя основные шаги сделаны, окончательное согласование соглашения требует еще ряда консультаций и уточнений.
