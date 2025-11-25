Є декілька делікатних та не вирішених деталей, які необхідно врегулювати між Україною, росією та США – речниця Білого дому
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолін Лівітт повідомила про значний прогрес у просуванні мирної угоди між Україною та росією. За її словами, є делікатні деталі, які потребують подальших переговорів.
Речниця Білого дому та асистентка президента Дональда Трампа, Керолін Лівітт, повідомила у соціальній мережі X, що минулого тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу у просуванні мирної угоди, запросивши Україну та росію за стіл переговорів. Про це пише УНН.
Деталі
Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які необхідно врегулювати та які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами
За її словами, хоча основні кроки зроблено, остаточне погодження угоди потребує ще низки консультацій та уточнень.
