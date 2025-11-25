Є декілька делікатних та не вирішених деталей, які необхідно врегулювати між Україною, росією та США – речниця Білого дому

Речниця Білого дому та асистентка президента Дональда Трампа, Керолін Лівітт, повідомила у соціальній мережі X, що минулого тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу у просуванні мирної угоди, запросивши Україну та росію за стіл переговорів. Про це пише УНН.

Деталі

Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які необхідно врегулювати та які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами – написала Лівітт.

За її словами, хоча основні кроки зроблено, остаточне погодження угоди потребує ще низки консультацій та уточнень.

