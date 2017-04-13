ЕСПЧ обязал Россию выплатить 3 млн евро по делу Беслана

Суд согласился с мнением заявителей, которые утверждали, что российские власти нарушили право их родственников на жизнь. ЕСПЧ постановил, что власти не смогли предотвратить возможную угрозу жизни людей, погибших во время нападения.

Кроме того, суд признал, что силовики не сумели спланировать штурм так, чтобы минимизировать угрозу для заложников.

Также ЕСПЧ признал чрезмерным применение силы российским спецназом и военными и признал, что российские власти не обеспечили эффективное расследование инцидента.

Суд отказался взыскать с России материальный ущерб в пользу заявителей, но обязал выплатить им компенсацию морального вреда на общую сумму 3 млн евро.

Суд рассматривал сразу несколько жалоб, поданных инициативной группой "Матери Беслана" и объединенных в одно производство. Общее количество заявителей составила 409 человек. Первое заседание по жалобе состоялось в 2014 году.

Отметим, в 2004 году на школу №1 в Беслане напали чеченские сепаратисты, захватили в заложники более 1000 человек, преимущественно детей. Осада заведения закончилась спецоперацией российских спецслужб.

Расследование тех событий в России несколько лет назад остановилось. Ни один из российских чиновников не понес ответственности. Среди погибших было 186 детей.