ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити 3 млн євро у справі Беслану
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Європейський суд із прав людини задовольнив скаргу групи матерів, чиї діти загинули чи постраждали в бесланській трагедії 2004 року, та зобов'язав Росію виплатити заявникам три мільйони євро моральної компенсації. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Суд погодився з думкою заявників, які стверджували, що російська влада порушила право їхніх родичів на життя.
ЄСПЛ постановив, що влада не змогла запобігти можливій загрозі життю людей, які загинули під час нападу.
Крім того, суд визнав, що силовики не зуміли спланувати штурм так, аби мінімізувати загрозу для заручників.
Також ЄСПЛ визнав надмірним застосування сили російським спецназом і військовими й визнав, що російська влада не забезпечила ефективне розслідування інциденту.
Суд відмовився стягнути з Росії матеріальні збитки на користь заявників, але зобов'язав виплатити їм компенсацію моральної шкоди на загальну суму 3 млн євро.
Суд розглядав одразу кілька скарг, поданих ініціативною групою "Матері Беслана" і об'єднаних в одне провадження.
Загальна кількість заявників склала 409 осіб. Перше засідання за скаргою відбулося в 2014 році.
Зазначимо, у 2004 році на школу №1 у Беслані напали чеченські сепаратисти, які захопили в заручники понад 1000 людей, переважно дітей. Облога закладу закінчилася спецоперацією російських спецслужб.
Розслідування тих подій у Росії кілька років тому зупинилося. Жоден із російських чиновників не поніс відповідальності. Серед загиблих було 186 дітей.