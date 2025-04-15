ЕСПЧ начал процедуру по незаконному усыновлению украинских детей в Крыму Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил правительству рф о заявлении № 6719/23, поданном Украинским Хельсинским союзом по правам человека (УХСПЧ) в интересах десяти украинских детей, вывезенных из Крыма после оккупации полуострова в 2014 году.

- говорится в заметке правительственной организации, целью которой является содействие выполнению в Автономной Республике Крым полномочий, возложенных на Президента Украины.