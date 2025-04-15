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ЕСПЧ занимается делом украинских детей, вывезенных из оккупированного Крыма в рф: начат процесс по незаконному усыновлению

Киев • УНН

 • 4826 просмотра

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процедуру по незаконному усыновлению украинских детей, которых вывезли из Крыма после оккупации. ЕСПЧ запросил замечания от рф до 31 июля 2025.

ЕСПЧ занимается делом украинских детей, вывезенных из оккупированного Крыма в рф: начат процесс по незаконному усыновлению

ЕСПЧ начал процедуру по незаконному усыновлению украинских детей в оккупированном Крыму. Передает УНН со ссылкой на Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Детали

ЕСПЧ начал процедуру по незаконному усыновлению украинских детей в Крыму Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил правительству рф о заявлении № 6719/23, поданном Украинским Хельсинским союзом по правам человека (УХСПЧ) в интересах десяти украинских детей, вывезенных из Крыма после оккупации полуострова в 2014 году.

- говорится в заметке правительственной организации, целью которой является содействие выполнению в Автономной Республике Крым полномочий, возложенных на Президента Украины.

В захваченном Крыму проверяют детей из украинских семей на идеологическую "надежность" - ЦНС15.04.25, 04:43 • 3218 просмотров

Суд запросил у российской стороны официальные замечания, которые она должна предоставить до 31 июля 2025 года.

Напомним

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей. Среди спасенных есть братья, чей отец погиб из-за проукраинской позиции, и беременная женщина с ребенком.

Еще двоих украинских подростков удалось спасти из оккупации и с территории рф - ОП11.04.25, 15:19 • 8084 просмотра

Игорь Тележников

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