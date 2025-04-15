ЕСПЧ занимается делом украинских детей, вывезенных из оккупированного Крыма в рф: начат процесс по незаконному усыновлению
Киев • УНН
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процедуру по незаконному усыновлению украинских детей, которых вывезли из Крыма после оккупации. ЕСПЧ запросил замечания от рф до 31 июля 2025.
ЕСПЧ начал процедуру по незаконному усыновлению украинских детей в оккупированном Крыму. Передает УНН со ссылкой на Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.
Детали
ЕСПЧ начал процедуру по незаконному усыновлению украинских детей в Крыму Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил правительству рф о заявлении № 6719/23, поданном Украинским Хельсинским союзом по правам человека (УХСПЧ) в интересах десяти украинских детей, вывезенных из Крыма после оккупации полуострова в 2014 году.
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Суд запросил у российской стороны официальные замечания, которые она должна предоставить до 31 июля 2025 года.
Напомним
В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей. Среди спасенных есть братья, чей отец погиб из-за проукраинской позиции, и беременная женщина с ребенком.
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