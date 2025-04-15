ЄСПЛ займається справою українських дітей, вивезених з окупованого Криму в рф: розпочато процес щодо незаконного усиновлення

ЄСПЛ розпочав процедуру щодо незаконного усиновлення українських дітей у окупованому Криму. Передає УНН із посиланням на Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

ЄСПЛ розпочав процедуру щодо незаконного усиновлення українських дітей у Криму Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повідомив уряд рф про заяву № 6719/23, подану Українською Гельсінською спілкою з прав людини (УГСПЛ) в інтересах десяти українських дітей, вивезених із Криму після окупації півострова у 2014 році.