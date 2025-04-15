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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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The Guardian

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ЄСПЛ займається справою українських дітей, вивезених з окупованого Криму в рф: розпочато процес щодо незаконного усиновлення

Київ • УНН

 • 4856 перегляди

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розпочав процедуру щодо незаконного усиновлення українських дітей, яких вивезли з Криму після окупації. ЄСПЛ запросив зауваження від рф до 31 липня 2025.

ЄСПЛ займається справою українських дітей, вивезених з окупованого Криму в рф: розпочато процес щодо незаконного усиновлення

ЄСПЛ розпочав процедуру щодо незаконного усиновлення українських дітей у окупованому Криму. Передає УНН із посиланням на Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Деталі

ЄСПЛ розпочав процедуру щодо незаконного усиновлення українських дітей у Криму Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повідомив уряд рф про заяву № 6719/23, подану Українською Гельсінською спілкою з прав людини (УГСПЛ) в інтересах десяти українських дітей, вивезених із Криму після окупації півострова у 2014 році.

- ідеться у дописі урядової організації, метою якої є сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України.

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Суд запросив у російської сторони офіційні зауваження, які вона має надати до 31 липня 2025 року.

Нагадаємо

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 українських дітей. Серед врятованих є брати, чий батько загинув через проукраїнську позицію, та вагітна жінка з дитиною.

Ще двох українських підлітків вдалося врятувати з окупації та з території рф - ОП11.04.25, 15:19 • 8089 переглядiв

Ігор Тележніков

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