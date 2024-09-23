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Еще три предприятия Укроборонпрома корпоратизируют

Еще три предприятия Укроборонпрома корпоратизируют

Киев  •  УНН

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Наблюдательный совет АО «Украинская оборонная промышленность» принял решение о создании ООО на базе трех ГП. Это часть реформы корпоративного управления в ОПК, в рамках которой уже преобразовано 42 предприятия.

На базе трех государственных предприятий Укроборонпрома создают ООО в рамках реформы корпоративного управления в ОПК, сообщили в АО "Украинская оборонная промышленность" в понедельник, пишет УНН.

Наблюдательный совет акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" принял решение о создании обществ с ограниченной ответственностью (ООО) на базе трех государственных предприятий (ГП). Эта трансформация - один из элементов реформы корпоративного управления в ОПК, которую внедряет Укроборонпром

- сообщили в компании.

Как указано, окончательно ГП будут преобразованы в ООО после соответствующей процедуры государственной регистрации. 

"Мы должны завершить реформу, поскольку успешная корпоратизация - залог дальнейшего развития украинского оборонно-промышленного комплекса, превращения его в современный высокотехнологичный кластер, который уже сейчас становится основой экономики всей страны", - отметил глава наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария.

Дополнение

По данным Укроборонпрома, в рамках реформы в хозяйственные общества - ООО и АО - уже преобразовано 42 предприятия, из которых 14 - в 2024 году.

Корпоратизация Укроборонпрома: еще 10 государственных оборонных предприятий станут хозяйственными обществами05.02.24, 13:08 • 23432 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
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