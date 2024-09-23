Ще три підприємства Укроборонпрому корпоратизують
Київ • УНН
Наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" ухвалила рішення про створення ТОВ на базі трьох ДП. Це частина реформи корпоративного управління в ОПК, у межах якої вже перетворено 42 підприємства.
На базі трьох державних підприємств Укроборонпрому створюють ТОВ у межах реформи корпоративного управління в ОПК, повідомили в АТ "Українська оборонна промисловість" у понеділок, пише УНН.
Наглядова рада акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" ухвалила рішення про створення товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) на базі трьох державних підприємств (ДП). Ця трансформація – один з елементів реформи корпоративного управління в ОПК, яку впроваджує Укроборонпром
Як вказано, остаточно ДП будуть перетворені на ТОВ після відповідної процедури державної реєстрації.
"Ми маємо завершити реформу, оскільки успішна корпоратизація – запорука подальшого розвитку українського оборонно-промислового комплексу, перетворення його на сучасний високотехнологічний кластер, який вже зараз стає основою економіки всієї країни", – зазначив голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія.
Доповнення
За даними Укроборонпрому, у межах реформи на господарські товариства – ТОВ і АТ – уже перетворено 42 підприємства, з яких 14 – у 2024 році.
Корпоратизація Укроборонпрому: ще 10 державних оборонних підприємств стануть господарськими товариствами05.02.24, 13:08 • 23446 переглядiв