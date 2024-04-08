Еще плюс 890 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 448 400 человек, 7087 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 448 400 (+890) человек,

танков - 7087 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 13575 (+24) ед,

артиллерийских систем - 11356 (+40) ед,

РСЗО - 1039 (+3) ед,

средства ППО - 751 (+2) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8996 (+40),

крылатые ракеты - 2065 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15110 (+39) ед,

специальная техника - 1867 (+3).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений. В целом враг нанес 7 ракетных и 104 авиационных удара, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке.

На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб