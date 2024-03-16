Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Еще плюс 1160 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений - Генштаб
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу за сутки – Генштаб
Финляндия начала в 5 раз больше производить оружие после российского вторжения в Украину
В США запустили первую морскую ветряную электростанцию
В Сызрани в России горит нефтеперерабатывающий завод
Украинская ПВО уничтожила 2 шахеды
16 марта: Международный день спортивных автогонок, День без селфи
В Словакии массовые протесты против плана реконструкции общественного вещания
ХАМАС и йеменские хуситы тайно встретились - France-Presse
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Еще плюс 1160 оккупантов и 21 танк: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 429 580 человек личного состава и 6779 танков.
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений - Генштаб
На фронте произошло 78 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта.
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу за сутки – Генштаб
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 7 ударов по местам сосредоточения живой силы противника, а также уничтожила 2 ударных беспилотника типа "Шахед" в Харьковской области.
Финляндия начала в 5 раз больше производить оружие после российского вторжения в Украину
Финляндия увеличила внутреннее производство боеприпасов в пять раз после вторжения России в Украину и планирует увеличить его в десять раз благодаря новому финансированию ЕС и государства в поддержку Украины.
В США запустили первую морскую ветряную электростанцию
У побережья Нью-Йорка запустили первую в Америке оффшорную ветроэлектростанцию коммерческого масштаба с 12 турбинами мощностью 132 МВт.
В Сызрани в России горит нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани (Россия) вспыхнул пожар площадью 500 квадратных метров, вероятно, вызванный атакой беспилотников, а другой нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевском также был атакован беспилотниками, о пострадавших не сообщается.
Украинская ПВО уничтожила 2 шахеды
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 2 российских ударных беспилотника в Харьковской области в ночь на 16 марта 2024 года.
16 марта: Международный день спортивных автогонок, День без селфи
Сегодня, в третью субботу марта, любители скорости и автомобилей могут присоединиться к празднованию Международного дня спортивных автогонок. Событие было основано в США.
В Словакии массовые протесты против плана реконструкции общественного вещания
Тысячи словаков протестовали против правительственного плана реформирования общественного вещания путем ликвидации Радио и телевидения Словакии (RTVS) и замены его новым учреждением, контролируемым назначенным правительством советом.
ХАМАС и йеменские хуситы тайно встретились - France-Presse
Представители ХАМАСа, йеменских хуситов и других палестинских группировок провели тайную встречу, чтобы обсудить координацию действий против Израиля и потенциальную израильскую наземную операцию в Газе.