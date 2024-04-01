МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
Еще одна медицинская помощь: мобильная бригада Красного Креста начала работу на Сумщине
В Турции на выборах с отрывом в 10% голосов побеждает Имамоглу
российский террорист путин приказал строить курорты на оккупированном побережье Азовского моря
Вражеские силы продвинулись на восток от Часового Яра - DeepState
Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких регионах
Украинская киберспортивная команда NAVI победила в финале PGL CS2 Major Copenhagen 2024
Воздушные Силы предупреждают об атаках вражеских беспилотников в Сумской и Харьковской областях
Оккупанты атакуют: ракетная угроза в Днепропетровской и Запорожской областях
рф 39 обстреляла Сумскую область, вызвав 157 взрывов
Конгресс США планирует поставить на голосование помощь Украине после Пасхальных праздников
Популярные
Более 6000 бетонных пирамид в день: в Одесской области продолжается строительство защитных сооружений
Под огнем оккупантов оказалось более 100 населенных пунктов, зафиксировано 49 боевых столкновений - Генштаб
Павлюк назвал место, где произошел слом российского наступления на Киев
У вс рф были реальные планы захвата Киева за три дня, но они встретили неожиданное сопротивление и профессиональные действия защитников Украины - Павлюк
Рост минимальной зарплаты, увеличение выплат детям погибших защитников Украины, сокращение количества чиновников: какие еще изменения ожидают украинцев с 1 апреля
Публикации
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Еще одна медицинская помощь: мобильная бригада Красного Креста начала работу на Сумщине
Новая мобильная медицинская бригада Красного Креста Украины начала оказывать бесплатную первичную медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах Краснопольской громады Сумской области.
В Турции на выборах с отрывом в 10% голосов побеждает Имамоглу
Экрем Имамоглу из оппозиционной Республиканской народной партии победил на выборах мэра Стамбула с отрывом в 10%, нанеся серьезный удар по правящей партии президента Эрдогана.
российский террорист путин приказал строить курорты на оккупированном побережье Азовского моря
путин приказал строить курорты на побережье Азовского моря на временно оккупированных украинских территориях.
Вражеские силы продвинулись на восток от Часового Яра - DeepState
На фронте оккупанты продвинулись на восток от Часового Яра.
Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких регионах
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Украинская киберспортивная команда NAVI победила в финале PGL CS2 Major Copenhagen 2024
Украинская команда NAVI победила FaZe Clan со счетом 2:1 и выиграла турнир PGL Major 2024 CS2 в Копенгагене, Дания.
Воздушные Силы предупреждают об атаках вражеских беспилотников в Сумской и Харьковской областях
Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о возможных атаках вражеских беспилотников в Сумской и Харьковской областях.
Оккупанты атакуют: ракетная угроза в Днепропетровской и Запорожской областях
В Днепропетровской и Запорожской областях Украины объявлена воздушная тревога в связи с ракетной угрозой.
рф 39 обстреляла Сумскую область, вызвав 157 взрывов
российские силы 39 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 157 взрывов от различных видов оружия, включая минометы, беспилотники, гранатометы и артиллерийские обстрелы.
Конгресс США планирует поставить на голосование помощь Украине после Пасхальных праздников
Соединенные Штаты планируют проголосовать за предоставление помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул.