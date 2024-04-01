Еще одна медицинская помощь: мобильная бригада Красного Креста начала работу на Сумщине

На Сумщине начала работу новая мобильная медицинская бригада украинского Красного Креста. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

В Сумской области появилась еще одна мобильная медицинская бригада, которая начала свою работу на этой неделе. Это инициатива Общества Красного Креста Украины, которая направлена на оказание бесплатной первичной медицинской помощи отдаленным населенным пунктам Краснопольской громады.

Мобильная бригада состоит из квалифицированного семейного врача, медсестер и водителя. Во время выезда к пациентам, специалисты мобильной медицинской бригады проводят консультации, обследуют состояние здоровья, измеряют артериальное давление, уровень сахара и оксигенации в крови, назначают лечение и выдают безрецептурные препараты для облегчения состояния пациентов.

Стоит отметить, что это уже шестая мобильная медицинская бригада, которая работает на территории Сумщины. Кроме Краснопольской, подобная помощь оказывается также в громадах Кролевецкой, Тростянецкой, Глуховской, Недригайловской и Путивльской.

Добавим

В течение более полутора лет работы в Сумской области мобильные бригады Красного Креста предоставили более 23 тысяч консультаций.

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