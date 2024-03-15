Лубинец требует расследовать деятельность российского Красного креста

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца с призывом провести расследование относительно информации о сотрудничестве российского КХ с пропутинской "патриотической" организацией. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Недавно в сети появилась информация, что президент российского красного Креста (РКК) имеет отношение к пропутинской "патриотической" организации, а работники РКК рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами". Более того, РКК участвует в военных сборах и учениях для детей, где распространяется идеология продолжения войны против Украины, используются символы агрессии "Z" - написал Лубинец.

Он сообщил, что уже направил письмо в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца с тем, чтобы:

1. Такие действия были публично осуждены.

2. Было проведено прозрачное расследование действий Российского Красного Креста.

3. На время проведения расследования было приостановлено членство и участие РЧХ в сообществе.

4. В случае, если расследование подтвердит имеющиеся данные, необходимо требовать, чтобы организацию исключили из федерации.

Омбудсман напомнил, что РКХ является частью Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, поэтому должен соответствовать миссии и принципам движения. В частности принципу "нейтральности".

Контекст

VSquare опубликовало расследование в котором говорится, что РЧХ регулярно сотрудничает с патриотическими военными лагерями россии, где учат детей в возрасте от 8 лет стрелять из автоматов и участвовать в боях. Кроме того, журналисты сообщают, что в январе 2024 года глава организации Павел Савчук подписал соглашение о сотрудничестве с детским лагерем "Артек" в Крыму. На директора лагеря Константина Федоренко запад ввел санкции из-за депортации украинских детей.

Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными - СМИ