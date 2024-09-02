Еще не имеют сценария поражения рф: Резников объяснил, почему США не позволяют Украине бить дальнобойным оружием по россии

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что США не дают разрешение на использование дальнобойного оружия по объектам в россии, потому что "до сих пор не нашли для себя модель полноценного поражения рф". Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Вы знаете, мне кажется, что здесь надо немножко в растянутом, возможно, режиме говорить. Дело в том, что это такой эволюционный процесс. Я очень хорошо помню, что в свое время у нас были ограничения на использование даже оружия короткого действия, начиная от ПТРК или ПЗРК, потому что многие эксперты-аналитики, которые дают совет своим руководителям, в том числе в Белом доме, до сих пор не нашли для себя модель полноценного поражения россии", - сказал Резников.

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По его словам, в США "уже верят в победу Украины, и они хотят победы Украины, и делают все, чтобы мы с вами победили".

"И мы точно победим, у меня никакого сомнения нет. Но как это ни странно прозвучит, до сих пор в головах тех аналитиков-экспертов нет сценария поражения россии.

Они испуганы, потому что не знают, а что завтра. Они думают: "Окей, а если россия проиграет? Там начнется внутренний коллапс, начнется развал империи, начнутся внутренние какие-то разборки... на что это повлияет? А кто будет контролировать ядерное оружие? А что будет с миграцией из россии, которая побежит на территорию Европы? А что будет с влиянием Китая, например, на те территории?". Вот эти сценарии их пока пугают.

И именно поэтому, я думаю, это основная причина, что нам не дают с вами побеждать быстро и качественно", - резюмировал Резников.

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