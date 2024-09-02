Ще не мають сценарію поразки рф: Резніков пояснив, чому союзники не дозволяють Україні бити далекобійною зброєю по росії

Колишній міністро оборони україни Олексій Резніков припустив, що деякі сюзники не дають дозвіл на використання дальнобійної зброї по об'єктах в росії, бо "досі не знайшли для себе модель повноцінної поразки рф". Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає УНН.

"Ви знаєте, мені здається, що тут треба трошки в розтягнутому, можливо, режимі говорити. Річ у тім, що це такий еволюційний процес. Я дуже добре пам'ятаю, що у свій час у нас були обмеження на використання навіть зброї короткої дії, починаючи від ПТРК або ПЗРК, тому що багато експертів-аналітиків, які дають пораду своїм керівникам, в тому числі в Білому домі, досі не знайшли для себе модель повноцінної поразки росії", - сказав Резніков.

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За його словами, у США "вже вірять в перемогу України, і вони хочуть перемоги України, і роблять все, щоб ми з вами перемогли".

"І ми точно переможемо, в мене жодного сумніву немає. Але як це не дивно прозвучить, досі в головах тих аналітиків-експертів немає сценарію поразки росії.

Вони перелякані, тому що не знають, а що завтра. Вони думають: "Окей, а якщо росія програє? Там почнеться внутрішній колапс, почнеться розвал імперії, почнуться внутрішні якісь розборки... на що це вплине? А хто буде контролювати ядерну зброю? А що буде з міграцією з росії, яка побіжить на територію Європи? А що буде з впливом Китаю, наприклад, на ті території?". Ось ці сценарії їх поки що лякають.

І саме тому, я думаю, це основна причина, що нам не дають з вами перемагати швидко і якісно", - резюмував Резніков.

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