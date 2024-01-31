Еще надо много пройти этой зимой: Зеленский предостерег, что атаки рф еще будут

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас принципиально другая, чем прошлой зимой, энергетическая ситуация, система сохранена. Но Президент отметил, что еще надо много пройти этой зимой, и российские атаки еще будут, и они будут пытаться сломать украинскую защиту. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

"Каждую ночь, ежедневно - очередные российские террористические атаки: ракеты и дроны. Значительную часть мы сбиваем. Пока что есть и много попаданий. Но уже 31 января. Принципиально иная, чем прошлой зимой, энергетическая ситуация. Система сохранена. Обеспечиваем украинцев энергией. Обеспечиваем и постоянно усиливаем защиту энергетических объектов", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина укрепляет воздушный щит.

"Еще надо много пройти этой зимой, и российские террористические атаки еще будут, и россияне будут пытаться сломать нашу защиту. Осознаем угрозу. И благодарим каждого, кто защищает государство, кто каждую ночь и ежедневно на боевых дежурствах. Украинские Воздушные силы, все наши зенитчики, мобильные огневые группы, каждый расчет ПВО и каждый воин в Силах обороны", - отметил Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина завершает второй месяц зимы, имея стабильную ситуацию в энергетике.