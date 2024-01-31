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Ще треба багато пройти цією зимою: Зеленський застеріг, що атаки рф ще будуть

Ще треба багато пройти цією зимою: Зеленський застеріг, що атаки рф ще будуть

Київ • УНН

 • 41650 перегляди

Президент Зеленський заявив, що енергетична система України була збережена з минулої зими, незважаючи на триваючі російські атаки, але попереду ще довгий шлях цієї зими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз принципово інша, ніж минулою зимою, енергетична ситуація, систему збережено. Але Президент зауважив, що ще треба багато пройти цією зимою, і російські атаки ще будуть, і вони будуть намагатися зламати український захист. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

"Щоночі, щодня – чергові російські терористичні атаки: ракети і дрони. Значну частину ми збиваємо. Поки що є і багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулою зимою, енергетична ситуація. Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних обʼєктів", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що Україна зміцнює повітряний щит.

"Ще треба багато пройти цією зимою, і російські терористичні атаки ще будуть, і росіяни будуть намагатися зламати наш захист. Усвідомлюємо загрозу. І дякуємо кожному, хто захищає державу, хто щоночі й щодня на бойових чергуваннях. Українські Повітряні сили, усі наші зенітники, мобільні вогневі групи, кожен розрахунок ППО і кожен воїн у Силах оборони", - зазначив Зеленський.

Доповнення

  Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна завершує другий місяць зими, маючи стабільну ситуацію в енергетиці.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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