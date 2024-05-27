Еще 4 ребенка пострадали в Украине за выходные из-за российской войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  17045 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

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Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
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Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

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Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  157105 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  153959 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

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Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161844 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  141467 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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Враг обстрелял приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов: прозвучало 35 взрывов

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24 мая 2024, 06:14  •  254252 просмотра

Еще 4 ребенка пострадали в Украине за выходные из-за российской войны

За выходные в результате вооруженной агрессии россии в Украине еще 3 ребенка получили ранения и один погиб. Таким образом, общее количество погибших составляет 548 детей и более 1351 ребенок получил ранения.

Война •   •  468 просмотра
Еще 4 ребенка пострадали в Украине за выходные из-за российской войны

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Военный эксперт высказался об идее разыгрывать бронь в лотерею.

политика •   •  12391 просмотра
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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Враг обстрелял приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов: прозвучало 35 взрывов

Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из артиллерии и минометов, зафиксировано 35 взрывов в трех общинах.

Война •   •  3116 просмотра
Враг обстрелял приграничье Черниговщины из артиллерии и минометов: прозвучало 35 взрывов

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

С октября 2014 года участники АТО и члены семей погибших украинских воинов получили 263 тысячи гектаров земли, или 180 тысяч земельных участков, по данным Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Общество •   •  17060 просмотра
Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов

россияне обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины из артиллерии и минометов, зафиксировано 12 взрывов в Белопольской, Краснопольской и Эсманьской громадах.

Война •   •  6889 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов

Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки

россияне практикуют использование "холостых" самолетов, когда во время массированных взлетов МиГов на самом деле ракеты несут не все истребители.

Война •   •  6581 просмотра
Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки

Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Министерство энергетики предлагает ввести дифференцированный подход к повышению тарифов на электроэнергию, в то же время это требует утверждения правительством.

Экономика •   •  8310 просмотра
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА

В Северодонецке российские оккупанты требуют от жителей подтверждать свое отсутствие в городе лично и в присутствии двух свидетелей с российскими паспортами, в Брянке вместо восстановительных работ появился передвижной киноклуб.

Общество •   •  8769 просмотра
Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА

Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

Еще семь мобильных подразделений вскоре прибудут в Новую Каледонию в качестве подкрепления, а чрезвычайное положение завершится, как и планировалось, во вторник утром по местному времени, после недавних беспорядков, которые повлекли семь смертей, сотни арестов и масштабные разрушения.

Новости Мира •   •  7208 просмотра
Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 3 получили ранения, повреждены 33 жилых дома и хозяйственные постройки в 9 населенных пунктах.

Война •   •  8347 просмотра
В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших