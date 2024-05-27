Еще 4 ребенка пострадали в Украине за выходные из-за российской войны

За выходные из-за вооруженной агрессии погибла 12-летняя девочка в Харькове, еще трое мальчиков получили ранения на Харьковщине и в областном центре. Всего в результате вооруженной агрессии рф в Украине погибли 548 детей и более 1351 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Более 1899 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 27 мая 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 548 детей погибли и более 1351 получили ранения различной степени тяжести - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 532, Харьковской - 378, Херсонской - 152, Днепропетровской - 139, Киевской - 130, Запорожской - 108, Николаевской - 105.

В последние дни:

25 мая в результате авиаудара войсками рф по гипермаркету в г. Харьков погибла 12-летняя девочка.

25 мая в результате обстрелов г. Харьков получил ранения 13-летний мальчик.



26 мая в результате обстрела оккупантами с. Богуславка Изюмского района Харьковской области пострадали двое мальчиков в возрасте 9 и 12 лет.



Более 2000 детей считаются пропавшими из-за войны рф против Украины - Омбудсмен