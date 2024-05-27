Ще 4 дитини постраждали в Україні за вихідні через російську війну
Київ • УНН
За вихідні внаслідок збройної агресії росії в Україні ще 3 дитини отримали поранення і одна загинула. Таким чином, загальна кількість загиблих становить 548 дітей і понад 1351 дитина отримала поранення.
За вихідні через збройну агресію загинула 12-річна дівчинка у Харкові, ще троє хлопчиків отримали поранення на Харківщині та в обласному центрі. Загалом внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 548 дітей та понад 1351 отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Більше ніж 1899 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 27 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 548 дітей загинули та понад 1351 отримали поранення різного ступеня тяжкості
За даними прокуратури, найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 532, Харківській - 378, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 139, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 105.
Протягом останніх днів:
- 25 травня внаслідок авіаудару військами рф по гіпермаркету у м. Харків загинула 12-річна дівчинка.
- 25 травня внаслідок обстрілів м. Харків отримав поранення 13-річний хлопчик.
- 26 травня внаслідок обстрілу окупантами с. Богуславка Ізюмського району Харківської області постраждали двоє хлопчиків віком 9 та 12 років.
Понад 2000 дітей вважаються зниклими через війну рф проти України - Омбудсмен25.05.24, 15:55 • 22692 перегляди