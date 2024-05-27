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Ще 4 дитини постраждали в Україні за вихідні через російську війну

Ще 4 дитини постраждали в Україні за вихідні через російську війну

Київ • УНН

 • 18581 перегляди

За вихідні внаслідок збройної агресії росії в Україні ще 3 дитини отримали поранення і одна загинула. Таким чином, загальна кількість загиблих становить 548 дітей і понад 1351 дитина отримала поранення.

За вихідні через збройну агресію загинула 12-річна дівчинка у Харкові, ще троє хлопчиків отримали поранення на Харківщині та в обласному центрі. Загалом внаслідок збройної агресії рф  в Україні загинули 548 дітей та понад 1351 отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Більше ніж 1899 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 27 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 548 дітей загинули та понад 1351 отримали поранення різного ступеня тяжкості

- йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 532, Харківській - 378, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 139, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 105.

Протягом останніх днів:

  • 25 травня внаслідок авіаудару військами рф по гіпермаркету у м. Харків загинула 12-річна дівчинка.
  • 25 травня внаслідок обстрілів м. Харків отримав поранення 13-річний хлопчик.  
  • 26 травня внаслідок обстрілу окупантами с. Богуславка Ізюмського району Харківської області постраждали двоє хлопчиків віком 9 та 12 років.

Понад 2000 дітей вважаються зниклими через війну рф проти України - Омбудсмен25.05.24, 15:55 • 22692 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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