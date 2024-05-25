Понад 2000 дітей вважаються зниклими через війну рф проти України - Омбудсмен
Київ • УНН
2 021 дитина вважається зниклою безвісти внаслідок війни Росії проти України, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Міжнародний день зниклих безвісти дітей.
2021 дитина вважається зниклою безвісти внаслідок війни росії проти України, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, пише УНН.
На сьогодні 2021 дитина вважається зниклою внаслідок війни росії проти України
Омбудсмен нагадав, що сьогодні відзначається Міжнародний день зниклих безвісти дітей.
"На жаль, з початком російсько-української війни ця проблема стала для нас ще боліснішою: незаконні депортації, викрадення дітей росіянами, хаос, що коїться на тимчасово окупованих територіях… Все це тільки посилює проблему та збільшує кількість зниклих безвісти дітей", - вказав Лубінець.
Сьогодні День без вісти зниклих дітей: скільки неповнолітніх пропали в Україні з початку російської агресії25.05.24, 06:37 • 22146 переглядiв