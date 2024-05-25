Более 2000 детей считаются пропавшими из-за войны рф против Украины - Омбудсмен

2021 ребенок считается пропавшим без вести в результате войны россии против Украины, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, пишет УНН.

На сегодня 2021 ребенок считается пропавшим в результате войны россии против Украины - написал Лубинец в Telegram.

Омбудсмен напомнил, что сегодня отмечается Международный день пропавших без вести детей.

"К сожалению, с началом российско-украинской войны эта проблема стала для нас еще более болезненной: незаконные депортации, похищение детей россиянами, хаос, который творится на временно оккупированных территориях... Все это только усугубляет проблему и увеличивает количество пропавших без вести детей", - указал Лубинец.

Сегодня День без вести пропавших детей: сколько несовершеннолетних пропали в Украине с начала российской агрессии