Более 2000 детей считаются пропавшими из-за войны рф против Украины - Омбудсмен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  40593 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
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Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  119096 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  117979 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  122379 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  114878 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107069 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101284 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  96931 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  163473 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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22 мая 2024, 06:00  •  274040 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  370804 просмотра

Более 2000 детей считаются пропавшими из-за войны рф против Украины - Омбудсмен

2 021 ребенок считается пропавшим без вести в результате войны России против Украины, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в Международный день пропавших без вести детей.

Общество •   •  1613 просмотра
Более 2000 детей считаются пропавшими из-за войны рф против Украины - Омбудсмен

Зеленский: под возможным ударом рф в первую очередь могут оказаться балтийские страны - Эстония, Литва, Латвия

Президент Зеленский предупредил, что балтийские страны Эстония, Литва и Латвия находятся под угрозой потенциального нападения или провокации со стороны россии, ссылаясь на недавние инциденты, такие как снятие россией пограничных буев в Эстонии, как проверку реакции НАТО.

Война •   •  2507 просмотра
Зеленский: под возможным ударом рф в первую очередь могут оказаться балтийские страны - Эстония, Литва, Латвия

Усик - Фьюри: промоутер подтвердил активацию пункта о реванше и сообщил, когда ожидать боя

Тайсон Фьюри активировал пункт о реванше, чтобы снова сразиться с Александром Усиком за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, причем поединок должен состояться либо в конце этого, либо в начале следующего года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

спорт •   •  2133 просмотра
Усик - Фьюри: промоутер подтвердил активацию пункта о реванше и сообщил, когда ожидать боя

В одной из столичных школ людей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В Минстратегпроме отреагировали

Во время авианалета в Киеве люди не смогли укрыться в одной из столичных школ в Оболонском районе, что заставило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины провести профилактическую беседу с лицом, ответственным за укрытие.

Общество •   •  4105 просмотра
В одной из столичных школ людей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В Минстратегпроме отреагировали

Взрыв на окраинах Чернигова: не зафиксировано жертв среди горожан и разрушений инфраструктуры

После взрыва на северных окраинах Чернигова не зафиксировано жертв среди горожан и ущерба инфраструктуре.

Война •   •  5511 просмотра
Взрыв на окраинах Чернигова: не зафиксировано жертв среди горожан и разрушений инфраструктуры

Купянск-Узловой подвергся удару рф КАБом: повреждена "скорая", 5 раненых

В Харьковской области российские оккупанты попали по Купянск-Узловому КАБом, ранив по меньшей мере пять человек и повредив карету скорой помощи и гражданский автомобиль.

Война •   •  5122 просмотра
Купянск-Узловой подвергся удару рф КАБом: повреждена "скорая", 5 раненых

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Российская ракета попала в продовольственный склад, где хранились преимущественно продукты животного происхождения, в Одесской области 17 мая, но угрозы техногенной катастрофы, по словам властей, нет.

Общество •   •  31695 просмотра
Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Враг наиболее активен на Покровском направлении, на фронте уже 44 боестолкновения - Генштаб

Сегодня произошло уже 44 боестолкновения, наибольшую активность российские войска проявляют на Покровском направлении, где сегодня интенсивность вражеских атак увеличилась более чем втрое, сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ на 13:30 25 мая.

Война •   •  7913 просмотра
Враг наиболее активен на Покровском направлении, на фронте уже 44 боестолкновения - Генштаб

Из Волчанска за день эвакуировали 6 человек, но еще около 50 остается в городе - ОВА

Вчера 6 пострадавших были эвакуированы из Волчанска Харьковской области, где могут оставаться еще около 50 человек, а в целом из опасных районов Харьковской области было эвакуировано около 100 человек, таким образом, общее количество эвакуированных превысило 11 000 человек.

Общество •   •  8241 просмотра
Из Волчанска за день эвакуировали 6 человек, но еще около 50 остается в городе - ОВА

Глава СБУ: оснащенный РСЗО дрон "Sea Baby" может работать как по морским, так и наземным целям

Морской беспилотник Sea Baby, оснащенный системой залпового огня «Град», используется Службой безопасности Украины для поражения наземных целей в прибрежной зоне и для прямого огневого контакта на море.

Война •   •  7597 просмотра
Глава СБУ: оснащенный РСЗО дрон "Sea Baby" может работать как по морским, так и наземным целям