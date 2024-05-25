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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня День без вести пропавших детей: сколько несовершеннолетних пропали в Украине с начала российской агрессии

Сегодня День без вести пропавших детей: сколько несовершеннолетних пропали в Украине с начала российской агрессии

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 03:37  •  4076 просмотра

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Сегодня, 25 мая, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Дня без вести пропавших детей. На данный момент, в Украине официально пропавшими без вести считаются более двух тысяч детей.

Сегодня, 25 мая, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Дня без вести пропавших детей. Событие было основано в США в 1983 году, а с 2002 года приобрело статус "международного", пишет УНН.

25 мая 1979 года, после занятий в школе не вернулся домой шестилетний мальчик Итан Патц. За поиск ребенка взялась не только полиция и местная община. Известие о трагедии не оставило равнодушным все американское общество, но найти мальчика так и не удалось. Четыре года спустя тогдашний президент США Рональд Рейган провозгласил 25 мая Днем без вести пропавших детей.

Итан Патц официально был объявлен умершим только в 2000 году. В 2010 году полиция возобновила дело. В 2012 году был задержан подозреваемый Педро Эрнандес, который признался, что задушил мальчика. Суд присяжных в 2017 году дал Эрнандесу пожизненное заключение.

С каждым годах количество людей и стран, которые приобщалась к этому событию постоянно росло.

Ее цель - привлечение внимания человечества к проблеме исчезновения детей, привлечение к активизации поиска, повышение осведомленности родителей относительно методов защиты детей от похищения, распространение информации о пропавших детях с помощью средств массовой коммуникации.

Ежегодно, к примеру, в США регистрируется более 450 тысяч заявлений об исчезновении детей, в странах Евросоюза до 250 тысяч, в Украине эта цифра колебалась в пределах десяти тысяч. Большую часть детей достаточно быстро находили живыми и невредимыми.

По состоянию на конец прошлого года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину были зарегистрированы обращения об исчезновении 23 тысяч детей.

На данный момент, в Украине официально пропавшими без вести считаются более двух тысяч детей.  

В основном, это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые остались на оккупированных территориях.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
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