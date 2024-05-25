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Сьогодні День без вісти зниклих дітей: скільки неповнолітніх пропали в Україні з початку російської агресії

Сьогодні День без вісти зниклих дітей: скільки неповнолітніх пропали в Україні з початку російської агресії

Київ • УНН

 • 22146 перегляди

Сьогодні, 25 травня, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Дня без вісти зниклих дітей. На даний момент, в Україні офіційно зниклими без вісти вважаються більше двох тисяч дітей.

Сьогодні, 25 травня, у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Дня без вісти зниклих дітей. Подія була започаткована у США у 1983 році, а з 2002 року набула статус "міжнародної", пише УНН.

25 травня 1979 року, після занять у школі не повернувся додому шестирічний хлопчик Ітан Патц. За пошук дитини взялася не тільки поліція і місцева громада. Звістка про трагедію не залишила байдужим все американське суспільство, але знайти хлопчика так і не вдалося. За чотири року потому тодішній президент США Рональд Рейган проголосив 25 травня Днем без вісти зниклих дітей.

Ітан Патц офіційно був оголошений померлим лише у 2000 році. У 2010 році поліція поновила справу. У 2012 році був затриманий підозрюваний Педро Ернандес, який зізнався, що задушив хлопчика. Суд присяжних у 2017 році дав Ернандесу довічне ув’язнення.

С кожним роках кількість людей та країн, які долучалася до цієї події постійно зростала.

Її мета - привернення уваги людства до проблеми зникнення дітей, залучення до активізації пошуку, підвищення поінформованості батьків стосовно методів захисту дітей від викрадення, поширення інформації щодо зниклих дітей за допомогою засобів масової комунікації.

Щороку, до прикладу, у США реєструється більше 450 тисяч заяв щодо зникнення дітей, у країнах Євросоюзу до 250 тисяч, в Україні ця цифра коливалася в межах десяти тисяч. Більшу частину дітей досить швидко знаходили живими та неушкодженими.

Станом на кінець минулого року з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні були зареєстровані звернення щодо зникнення 23 тисяч дітей.

На даний момент, в Україні офіційно зниклими без вісти вважаються більше двох тисяч дітей.  

Здебільшого, це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які залишися на окупованих територіях.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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