ЕС обязал Польшу выплатить 70 миллионов евро из-за судебного режима
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Европейский Союз обязал Польшу уплатить штраф в размере почти 70 миллионов евро (80 миллионов долларов) за то, что она не закрыла Дисциплинарную палату, которая имеет право отстранить от должности или иным образом наказать судей за их решение. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Этот шаг является лишь последним в серии конфронтации между исполнительной властью ЕС, Европейской комиссией и правым правительством в Варшаве относительно состояния системы правосудия страны, стандартов верховенства закона и свободы СМИ.
В прошлом году Европейский суд постановил, что "дисциплинарный режим судей в Польше несовместим с законодательством ЕС", поскольку он открывает независимую судебную власть для политического вмешательства.
Несмотря на это решение, правительство Польши не приостановило деятельность Дисциплинарной палаты, действующей при Верховном суде.
Варшаве было приказано платить 1 миллион евро (1,1 миллиона долларов) в день, пока она не выполнит этого решения.
Комиссия проанализировала ответ, присланный Польшей в ответ на опасения суда 22 декабря, сообщил официальный представитель комиссии Кристиан Виганд. Было установлено, что "Польша не предоставила доказательств" того, выполнила ли она постановление суда от июля прошлого года.
"Поэтому Европейская комиссия вчера (в среду) направила первый запрос на платежи, - сказал Виганд. - Польше остается срочно выполнить постановление суда", - добавил он, отметив, что до тех пор Брюссель будет продолжать ежемесячно присылать платежные требования.
Это первое платежное требование относится к периоду с 3 ноября до 10 января.
Дополнение
Это событие произошло на следующий день после того, как комиссия заявила, что она также начала процесс отчисления миллионов евро с платежей Польши, чтобы покрыть штрафы, наложенные на Варшаву за игнорирование судебного запрета на закрытие угольной шахты Туров.
В прошлом году Европейский суд постановил, что Польша должна закрыть буроугольный рудник в Турове, недалеко от границы с Чехией. В своем судебном запрете он принял решение в пользу чешского правительства, которое жаловалось на то, что шахта истощает грунтовые воды из деревень на чешской стороне границы, а также вызывает загрязнение пылью и шумом.
Суд обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере 500 000 евро (567 000 долларов США) до тех пор, пока она продолжает эксплуатировать шахту.