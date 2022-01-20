ЕС обязал Польшу выплатить 70 миллионов евро из-за судебного режима

КИЕВ. 20 января. УНН. Европейский Союз обязал Польшу уплатить штраф в размере почти 70 миллионов евро (80 миллионов долларов) за то, что она не закрыла Дисциплинарную палату, которая имеет право отстранить от должности или иным образом наказать судей за их решение. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.