ЕС обязал Польшу выплатить 70 миллионов евро из-за судебного режима

ukru
15 марта, 19:03 • 108039 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146924 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125750 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119118 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106080 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102034 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95271 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125948 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128198 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127396 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 55296 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 39344 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 34282 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 58304 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 42292 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125950 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125861 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262913 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 292195 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228471 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105973 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128198 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112143 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129373 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131351 просмотра
Актуальное
ЕС обязал Польшу выплатить 70 миллионов евро из-за судебного режима

ЕС обязал Польшу выплатить 70 миллионов евро из-за судебного режима

Киев • УНН

 • 13666 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Европейский Союз обязал Польшу уплатить штраф в размере почти 70 миллионов евро (80 миллионов долларов) за то, что она не закрыла Дисциплинарную палату, которая имеет право отстранить от должности или иным образом наказать судей за их решение. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Этот шаг является лишь последним в серии конфронтации между исполнительной властью ЕС, Европейской комиссией и правым правительством в Варшаве относительно состояния системы правосудия страны, стандартов верховенства закона и свободы СМИ.

В прошлом году Европейский суд постановил, что "дисциплинарный режим судей в Польше несовместим с законодательством ЕС", поскольку он открывает независимую судебную власть для политического вмешательства.

Несмотря на это решение, правительство Польши не приостановило деятельность Дисциплинарной палаты, действующей при Верховном суде.

Варшаве было приказано платить 1 миллион евро (1,1 миллиона долларов) в день, пока она не выполнит этого решения.

Комиссия проанализировала ответ, присланный Польшей в ответ на опасения суда 22 декабря, сообщил официальный представитель комиссии Кристиан Виганд. Было установлено, что "Польша не предоставила доказательств" того, выполнила ли она постановление суда от июля прошлого года.

"Поэтому Европейская комиссия вчера (в среду) направила первый запрос на платежи, - сказал Виганд. - Польше остается срочно выполнить постановление суда", - добавил он, отметив, что до тех пор Брюссель будет продолжать ежемесячно присылать платежные требования.

Это первое платежное требование относится к периоду с 3 ноября до 10 января.

Дополнение

Это событие произошло на следующий день после того, как комиссия заявила, что она также начала процесс отчисления миллионов евро с платежей Польши, чтобы покрыть штрафы, наложенные на Варшаву за игнорирование судебного запрета на закрытие угольной шахты Туров.

В прошлом году Европейский суд постановил, что Польша должна закрыть буроугольный рудник в Турове, недалеко от границы с Чехией. В своем судебном запрете он принял решение в пользу чешского правительства, которое жаловалось на то, что шахта истощает грунтовые воды из деревень на чешской стороне границы, а также вызывает загрязнение пылью и шумом.

Суд обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере 500 000 евро (567 000 долларов США) до тех пор, пока она продолжает эксплуатировать шахту.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы