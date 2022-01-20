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ЄС зобов'язав Польщу виплатити 70 мільйонів євро через судовий режим

ЄС зобов'язав Польщу виплатити 70 мільйонів євро через судовий режим

Київ • УНН

 • 13668 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Європейський Союз зобов’язав Польщу сплатити штраф у розмірі майже 70 мільйонів євро (80 мільйонів доларів) за те, що вона не закрила Дисциплінарну палату, яка має право усунути з посади або іншим чином покарати суддів за їхнє рішення. Про це пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Цей крок є лише останнім у серії конфронтації між виконавчою владою ЄС, Європейською комісією та правим урядом у Варшави щодо стану системи правосуддя країни, стандартів верховенства закону та свободи ЗМІ.

Минулого року Європейський суд ухвалив, що "дисциплінарний режим суддів у Польщі несумісний із законодавством ЄС", оскільки він відкриває незалежну судову владу для політичного втручання.

Незважаючи на це рішення, уряд Польщі не призупинив діяльність Дисциплінарної палати, яка діє при Верховному суді.

Варшаві було наказано платити 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів) на день, доки вона не виконає цього рішення.

Комісія проаналізувала відповідь, надіслану Польщею у відповідь на побоювання суду 22 грудня, повідомив офіційний представник комісії Крістіан Віганд. Було встановлено, що "Польща не надала доказів" того, чи вона виконала ухвалу суду від липня минулого року.

"Тому Європейська комісія вчора (у середу) надіслала перший запит на платежі, - сказав Віганд. - Польщі залишається терміново виконати ухвалу суду", — додав він, зазначивши, що доти Брюссель продовжуватиме щомісяця надсилати платіжні вимоги.

Ця перша платіжна вимога відноситься до періоду з 3 листопада до 10 січня.

Доповнення

Ця подія сталася наступного дня після того, як комісія заявила, що вона також розпочала процес відрахування мільйонів євро з платежів Польщі, щоб покрити штрафи, накладені на Варшаву за ігнорування судової заборони на закриття вугільної шахти Туров.

Минулого року Європейський суд ухвалив, що Польща має закрити буровугільну копальню в Турові, недалеко від кордону з Чехією. У своїй судовій забороні він ухвалив рішення на користь чеського уряду, який скаржився на те, що шахта виснажує ґрунтові води з сіл на чеському боці кордону, а також викликає забруднення пилом та шумом.

Суд зобов'язав Польщу сплачувати щоденний штраф у розмірі 500 000 євро (567 000 доларів США) доти, доки вона продовжує експлуатувати шахту.

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