ЄС зобов'язав Польщу виплатити 70 мільйонів євро через судовий режим

КИЇВ. 20 січня. УНН. Європейський Союз зобов’язав Польщу сплатити штраф у розмірі майже 70 мільйонів євро (80 мільйонів доларів) за те, що вона не закрила Дисциплінарну палату, яка має право усунути з посади або іншим чином покарати суддів за їхнє рішення. Про це пише УНН з посиланням на AP.