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ЕС нашел замену российскому углю: импортирует больше из ЮАР

ЕС нашел замену российскому углю: импортирует больше из ЮАР

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Европейский Союз импортирует южноафриканский уголь, чтобы заменить российское ископаемое топливо, пишет УНН со ссылкой на данные Reuters.

Детали

Европейские компании, пытаясь найти альтернативу российскому углю, импортировали из Южной Африки на 40 процентов больше угля за первые пять месяцев этого года, чем за весь 2021 год, свидетельствуют данные, полученные Reuters в среду.

Угольный терминал Ричардс-Бей (RBCT) в Южной Африке доставил 3 240 752 тонны угля в европейские страны к концу мая этого года, что составляет 15% от общего экспорта из этого терминала, по сравнению с 2 321 190 (4%) в 2021 году.

В этом году уголь из ЮАР получили компании Нидерландов, Италии, Франции, Испании, Дании, Польши, Германии и Украины.

Некоторые из них начали импортировать отсюда только после того, как россия вторглась в Украину 24 февраля.

Китай, третий по величине импортер угля из этого терминала в 2021 году с 6,09 млн тонн, в этом году не получал отсюда уголь, "как показывают цифры, отражающие увеличение импорта Китаем российского угля".

Дополнение

Импорт российского угля будет запрещен в ЕС в августе в рамках широкомасштабных санкций против Москвы.

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