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ЄС знайшов заміну російському вугіллю: імпортує більше з ПАР

ЄС знайшов заміну російському вугіллю: імпортує більше з ПАР

Київ • УНН

 • 108322 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Європейський Союз імпортує південноафриканське вугілля, щоб замінити російське викопне паливо, пише УНН з посиланням на дані Reuters.

Деталі

Європейські компанії, намагаючись знайти альтернативу російському вугіллю, імпортували з Південної Африки на 40 відсотків більше вугілля за перші п'ять місяців цього року, ніж за весь 2021 рік, свідчать дані, отримані Reuters у середу.

Вугільний термінал Річардс-Бей (RBCT) у Південній Африці доставив 3 240 752 тонни вугілля до європейських країн до кінця травня цього року, що становить 15% від загального експорту з цього терміналу, порівняно з 2 321 190 (4%) у 2021 році.

Цього року вугілля з ПАР отримали компанії Нідерландів, Італії, Франції, Іспанії, Данії, Польщі, Німеччини та України.

Деякі з них почали імпортувати звідси лише після того, як росія вторглася в Україну 24 лютого.

Китай, третій за величиною імпортер вугілля з цього терміналу у 2021 році з 6,09 млн тонн, цього року не отримував звідси вугілля, "як показують цифри, що відображають збільшення імпорту Китаєм російського вугілля".

Доповнення

Імпорт російського вугілля буде заборонений в ЄС у серпні в межах широкомасштабних санкцій проти Москви.

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