Вугільне ембарго ЄС проти рф перенесли на середину серпня - Reuters

Деталі

Поетапна відмова від імпорту в ЄС російського вугілля є наріжним каменем п'ятого пакету санкцій проти росії, який Єврокомісія запропонувала цього тижня у відповідь на звірства в українському місті Буча, відзначає агентство.

Після затвердження це стане першою забороною ЄС на імпорт енергоносіїв із росії від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого.

Нафта і газ, які є набагато більшим імпортом з рф, як і раніше, залишаються недоторканими, пише видання.

Більшість Європи купує російське вугілля на спотовому ринку, а не за довгостроковими контрактами. Ці спотові закупівлі буде припинено одразу після введення санкцій.

Згідно з документом, з яким ознайомився Reuters, Єврокомісія спочатку запропонувала тримісячний період припинення чинності існуючих контрактів, а це означає, що росія може, як і раніше, експортувати вугілля в ЄС протягом 90 днів після введення санкцій.

Але цей період було продовжено до чотирьох місяців, повідомило Reuters на умовах анонімності джерело, знайоме з дискусіями.

Це сталося в основному через тиск Німеччини, основного імпортера російського вугілля в ЄС, зауважує агентство.

Оскільки санкції, як очікується, набудуть чинності наприкінці цього тижня або на початку наступного після публікації в Офіційному журналі ЄС, російські компанії фактично зможуть експортувати вугілля до ЄС до середини серпня відповідно до чинних контрактів.

Один дипломат сказав, що більшість вугільних контрактів були короткостроковими, і період закриття 90 днів дозволив би закрити більшість із них без необхідності анулювання, уникаючи юридичних ризиків.

Доповнення

Попри те, що початкова пропозиція дещо пом'якшена, запланована ЄС заборона на російське вугілля є більш амбітною, ніж у Великої Британія, яка заявила, що планує заборонити імпорт вугілля з росії до кінця року.

Єврокомісія підрахувала, що заборона на вугілля може коштувати росії 4 мільярди євро (4,36 мільярда доларів) на рік у вигляді втраченої вигоди.