Угольное эмбарго ЕС против рф перенесли на середину августа - Reuters

Детали

Поэтапная отказ от импорта в ЕС российского угля является краеугольным камнем пятого пакета санкций против россии, который Еврокомиссия предложила на этой неделе в ответ на зверства в украинском городе Буча, отмечает агентство.

После утверждения это станет первым запретом ЕС на импорт энергоносителей из россии с начала полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля.

Нефть и газ, которые являются гораздо большим импортом из рф, как и ранее, остаются нетронутыми, пишет издание.

Большинство Европы покупает российский уголь на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам. Эти спотовые закупки будут прекращены сразу после введения санкций.

Согласно документу, с которым ознакомился Reuters, Еврокомиссия сначала предложила трехмесячный период прекращения действия существующих контрактов, а это значит, что россия могла бы по-прежнему экспортировать уголь в ЕС в течение 90 дней после введения санкций.

Но этот период был продлен до четырех месяцев, сообщил Reuters на условиях анонимности источник, знакомый с дискуссиями.

Это произошло в основном из-за давления Германии, основного импортера российского угля в ЕС, замечает агентство.

Поскольку санкции, как ожидается, вступят в силу в конце этой недели или в начале следующей после публикации в Официальном журнале ЕС, российские компании фактически смогут экспортировать уголь в ЕС до середины августа в соответствии с действующими контрактами.

Один дипломат сказал, что большинство угольных контрактов были краткосрочными, и период закрытия 90 дней позволил бы закрыть большинство из них без необходимости аннулирования, избегая юридических рисков.

Дополнение

Несмотря на то, что первоначальное предложение несколько смягченj, запланированный ЕС запрет на российский уголь является более амбициозным, чем у Великобритании, которая заявила, что планирует запретить импорт угля из россии до конца года.

Еврокомиссия подсчитала, что запрет на уголь может стоить россии 4 миллиарда евро (4,36 миллиарда долларов) в год в виде упущенной выгоды.