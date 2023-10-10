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ЕС будет увеличивать поддержку Палестины — Боррель

ЕС будет увеличивать поддержку Палестины — Боррель

Киев • УНН

 • 6591291 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности большинства стран ЕС поддерживать Палестину, и подчеркнул, что финансирование для этого государства должно увеличиться. Такое заявление он сделал по итогам Совета сотрудничества ЕС и стран Персидского залива. Об этом пишет reuters, передает УНН.

Цитата

"Подавляющее большинство, за исключением, возможно, двух или трех государств-членов, четко заявили, что их сотрудничество с палестинскими властями должно продолжаться, и финансирование должно продолжаться. Выплаты не должны прерываться. ... Дело в том, что на данный момент, количество жертв в Газе увеличивается. 150 000 человек являются внутренне перемещенными лицами, и ситуация в Средиземном море ужасна. Так что нам придется поддерживать больше. Не меньше, а больше», — подчеркнул Боррель.

Детали

Европейский Союз продолжит оказывать финансовую поддержку Палестине, в частности, оказывать гуманитарную помощь и обеспечивать реализацию программ развития.

Боррель также отметил, что было бы ошибкой останавливаться на поддержке палестинского народа. Однако, Комиссия ЕС предлагает проверить, как реализуется их поддержка. В частности, ряд стран-участниц беспокоит вопрос, кто получает помощь. Они хотят быть уверенными, что не финансируют террористическую деятельность ХАМАС.

В то же время Боррель уверял участников собрания в том, что поддержка от ЕС идет прямо к палестинским властям, которые являются партнером Союза. Глава европейской дипломатии напомнил, что не все палестинцы являются террористами. А значит, коллективное наказание против всех палестинцев будет несправедливым, непродуктивным, и будет противоречить глобальным интересам мира.

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Боррель также опроверг ложную информацию о том, что Германия якобы хочет отменить поддержку Палестины.

Слово взял и немецкий министр, который четко заявил, что правительство его страны продолжит гуманитарную поддержку Палестины и следить за развитием событий в регионе.

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