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ЄС збільшуватиме підтримку Палестини — Боррель

ЄС збільшуватиме підтримку Палестини — Боррель

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про готовність більшості країн ЄС підтримувати Палестину, та наголосив, що фінансування для цієї держави має збільшитись. Таку заяву він зробив за підсумками Ради співробітництва ЄС та країн Перської затоки. Про це пише reuters, передає УНН.

Цитата

"Переважна більшість, за винятком, можливо, двох-трьох держав-членів, чітко заявили, що їхня співпраця з Палестинською владою має продовжуватися, і фінансування має продовжуватися. Виплати не повинні перериватися. .. Річ у тім, що на цей час, кількість жертв в Газі збільшується. 150 000 осіб є внутрішньо переміщеними особами, а ситуація в Середземномор'ї є жахливою. Отже, нам доведеться підтримувати більше. Не менше, а більше», — наголосив Боррель.

Деталі

Європейський Союз продовжить фінансово підтримувати Палестину, зокрема надавати гуманітарну допомогу та забезпечувати реалізацію програм розвитку.

Боррель також зазначив, що було б помилкою зупинятися у підтримці палестинського народу. Однак, Комісія ЄС пропонує перевірити, як реалізується їхня підтримка. Зокрема, низку країн-учасниць турбує питання, хто отримує допомогу. Вони хочуть бути впевненими що не фінансують терористичну діяльність ХАМАС.

Водночас Боррель запевняв учасників зібрання у тому, що підтримка від ЄС йде прямо до палестинської влади, яка є партнером союзу. Очільник європейської дипломатії нагадав, що не всі палестинці є терористами. А отже, колективне покарання проти всіх палестинців буде несправедливим, непродуктивним, і суперечитиме глобальним інтересам миру.

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Боррель також спростував неправдиву інформацію про те, що Німеччина начебто хоче скасувати підтримку для Палестини.

Слово взяв і німецький міністр, який чітко заявив, що уряд його країни продовжить гуманітарну підтримку Палестини і слідкувати за розвитком подій у регіоні.

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