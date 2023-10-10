ЄС збільшуватиме підтримку Палестини — Боррель

Цитата

"Переважна більшість, за винятком, можливо, двох-трьох держав-членів, чітко заявили, що їхня співпраця з Палестинською владою має продовжуватися, і фінансування має продовжуватися. Виплати не повинні перериватися. .. Річ у тім, що на цей час, кількість жертв в Газі збільшується. 150 000 осіб є внутрішньо переміщеними особами, а ситуація в Середземномор'ї є жахливою. Отже, нам доведеться підтримувати більше. Не менше, а більше», — наголосив Боррель.

Деталі

Європейський Союз продовжить фінансово підтримувати Палестину, зокрема надавати гуманітарну допомогу та забезпечувати реалізацію програм розвитку.

Боррель також зазначив, що було б помилкою зупинятися у підтримці палестинського народу. Однак, Комісія ЄС пропонує перевірити, як реалізується їхня підтримка. Зокрема, низку країн-учасниць турбує питання, хто отримує допомогу. Вони хочуть бути впевненими що не фінансують терористичну діяльність ХАМАС.

Водночас Боррель запевняв учасників зібрання у тому, що підтримка від ЄС йде прямо до палестинської влади, яка є партнером союзу. Очільник європейської дипломатії нагадав, що не всі палестинці є терористами. А отже, колективне покарання проти всіх палестинців буде несправедливим, непродуктивним, і суперечитиме глобальним інтересам миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Палестина через напад на Ізраїль втратила фіндопомогу найкрупніших європейських донорів – Німеччини та Австрії

Боррель також спростував неправдиву інформацію про те, що Німеччина начебто хоче скасувати підтримку для Палестини.

Слово взяв і німецький міністр, який чітко заявив, що уряд його країни продовжить гуманітарну підтримку Палестини і слідкувати за розвитком подій у регіоні.