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ЕС завтра одобрит новый пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиардов евро

Киев • УНН

 • 18702 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Евросоюз завтра, 1 февраля, одобрит новый пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиардов евро. Об этом шла речь во время встречи у премьер-министра Украины Дениса Шмигаля и исполнительного вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, передает УНН.

Цитата

"Валдис Домбровскис ... сообщил, что уже 1 февраля будет подписано решение о предоставлении Европейской Комиссией соответствующей помощи", - сказано в сообщении.

Детали

По словам Шмыгаля, средства в рамках программы поддержки будут направлены на преодоление негативных последствий, которые повлекла российская агрессия против нашего государства.

Напомним

Ранее, Европейская комиссия заявила, что намерена выделить новый пакет финансовой помощи для поддержки Украины.

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Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров Украины готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, которая должна начаться по истечению срока действия действующей программы Stand-By.

В Министерстве финансов предполагают, что следующая миссия Международного валютного фонда прибудет в феврале-марте.

Украина 24 ноября получила второй транш от Международного валютного фонда по программе Stand-By.

Завершения просмотра позволило Украине получить примерно 699 млн долларов США (500 млн SDR), в результате чего общий объем выплат в рамках текущей сделки составляет почти 2,8 млрд долларов США (2 млрд SDR).

18-месячную программу МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов было одобрено 9 июня 2020 года с целью поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власти Украины борется с последствиями шока от пандемии COVID-19. Эта программа должна консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ с целью минимизации ключевых уязвимостей.

Теперь действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.

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