Єврокомісія оголосила про надання нового пакету фінансової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Європейська комісія має намір виділити новий пакет фінансової допомоги для підтримки України. Про це заявила у понеділок голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн, пише УНН.
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"Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги країні, що складається як з екстрених кредитів, так і з грантів. По-перше, Комісія пропонує новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги (МФП) у розмірі 1,2 млрд євро", - заявила фон дер Ляйен.
Цей пакет, за словами глави ЄК, допоможе Україні задовольнити свої потреби у фінансуванні на тлі конфлікту. Єврокомісія розраховує, що Рада і Європейський парламент приймуть цей надзвичайний пакет якомога швидше.
"Потім ми приступимо до швидкої виплати першого траншу в розмірі 600 мільйонів євро. Крім того, ми скоро почнемо роботу над другою, більш довгостроковою програмою МФП для підтримки зусиль з модернізації країни. По-друге, цього року Комісія майже подвоїть двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: буде виділено ще 120 млн євро. Ця підтримка зміцнить зусилля України з державного будівництва та підвищення стійкості", - сказала фон дер Ляйен.
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Крім того, Єврокомісія продовжить інвестувати в майбутнє України завдяки інвестиційному плану для країни, повідомила глава ЄК. Цей план, за її словами, спрямований на залучення інвестицій у розмірі понад 6 мільярдів євро.
"Дозвольте мені ще раз прояснити: Україна — вільна і суверенна країна. Вона робить свій власний вибір. ЄС буде і надалі стояти на її боці", - підкреслила європейський лідер.
Додамо
Минулого тижня Президент Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн ситуацію навколо України та питання енергетичної безпеки.
За даними пресслужби Президента, Зеленський "подякував президенту Єврокомісії за фінансову підтримку, яку ЄС надає Україні. Були обговорені напрямки її розширення".